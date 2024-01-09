بنهاية 2023.. "CIB" يعلن إتمام ثلاث إصدارات سندات توريق بإجمالي 5.44 مليار جنيه

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، طرح ثلاثة إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023، بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه مصري، لصالح كل من شركة “وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي” و “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” و “كوربليس للتأجير التمويلي“، حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.

وفي هذا الصدد، عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر، عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023.

وصرح "بان المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على اصدار سندات التوريق مما ادى الى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة".

وأضاف أن النمو المتزايد في اصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطوراً إيجابياً فى السوق المالية المصرية، لافتاً إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت الى نجاح اتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.

في السياق نفسه أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- مصر، عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق، حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات. حيث تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:

- 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A و Aعلى التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

- 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة " جي بي للتأجير التمويلي و التخصيم" بأجال 13 و 37 و 56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ و AA و A على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي– مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

- 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

يذكر مشاركة مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) و البنك العربي الإفريقي و البنك الأهلي المصري و بنك القاهرة بنك قناة السويس و بنك ABC و البنك الأهلي الكويتي مصر و بنك البركة و بنك التجاري وفا و البنك الأهلي المتحد و بنك أبو ظبي التجاري و سي أي كابيتال و العربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.

وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB) من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023، مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى الـ63%.