جيش الاحتلال يعترف بمقتل 517 جنديا منهم 182 خلال العدوان البري على غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء أربعة قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في مواجهات مع المقاومة في قطاع غزة وهم: الرقيب روي طال (19 عاما) من "كفار يهوشع"، مقاتل في الكتيبة (94)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والرائد الاحتياطي ديفيد شورتز (26 عاماً) من العزار، مقاتل في كتيبة الهندسة (8219) تشكيل (551) "حجي حاش"، سقط في معركة جنوب قطاع غزة، والرائد احتياط ياكير هاكاستر (26 عاما) من القدس، مقاتل في كتيبة الهندسة (8219)، تشكيل حجي (551)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والرائد الاحتياطي غابرييل بلوم (27 عاما) من (بيت شيمش)، مقاتل في فرقة الهندسة التابعة للفرقة (36)، سقط في معركة وسط القطاع.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 514 منذ 7 أكتوبر، و182 منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، وذلك بعدما اعترف اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل أربعة جنود وضباط وإصابة ستة آخرين بنيران المقاومة خلال المعارك في قطاع غزة.

وكانت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس)، قد قالت أمس إنها "أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد أسرى العدو في مخيم البريج (وسط) بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى داخله، وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".