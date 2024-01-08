باحث قانوني لـ"القاهرة الإخبارية": سمعة إسرائيل تحتضر دوليًا بسبب خرق مبادئ حقوق الإنسان

قال الباحث القانوني الدكتور نجيب بيطام، الأكاديمي والباحث الحقوقي، إن محكمة العدل الدولية ستعقد هذا الأسبوع جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتّهم فيها دولة الاحتلال بأنها ارتكبت جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية، مشيرًا إلى أن سمعة إسرائيل في المجتمع الدولي تحتضر، حتى أن بلجيكا اتخذت قرارا تاريخيا ومنعت بعض المواد الإسرائيلية من الدخول إلى بلجيكا، لخرقها مباديء حقوق الإنسان، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الدعوى رفعت أمام المحكمة الدولية وليست الجنائية الدولية، مفسرًا ذلك بأن الأخيرة مختصة بالأشخاص، أما الأولى فإنها تختص بالدول، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا تستند في الدعوة التي قدمتها إلى تقرير يتشكل من أكثر 80 صفحة، موثق بكل الدلائل التي توثق، ارتكاب وخرق دولة إسرائيل، لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وإسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقية، وملزمة بأحكام الاتفاقية.

وأردف أن جنوب إفريقيا والدول العربية وتركيا، ترى أن إسرائيل خرقت الاتفاقية الدولية مما يؤسس للدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أن جنوب إفريقيا تستند إلى دعائم من عديد من الدول والمنظمات الدولية التي تعنى بشأن حقوق الإنسان، ولديها ملفات توثق خرق إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، واستندت لتقارير كثيرة من الحقوقيين والهيئات الحقوقية والقانونية.



