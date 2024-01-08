وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين ببرنامج "طموح"

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين من برنامج "طموح "، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

ونوه “صبحي” بأن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية، مضيفا اننا فى وزارة الشباب والرياضة نحرص على تطوير العديد من البرامج الشبابية التى تخدم الشباب المصري بجميع محافظات الجمهورية وبخاصة فى برامج ريادة الأعمال لتمكين الشباب وإتاحة الفرص لهم لتحقيق ذاتهم.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر إلى السفير الكندى لويس دوماس وهنأه على احتفال كندا بمرور ٧٠ عام على تواجد السفارة الكندية بجمهورية مصر العربية.

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر الى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه على تعاونهم مع الوزارة فى هذا البرنامج والذي يساعد على توعيه الشباب والتعرف على أفكارهم ورؤيتهم للاستفادة بها فى تلك القضية الهامة المتعلقة بالصحة الإنجابية.

كما عبر الدكتور اشرف صبحي عن أمله فى إقامة العديد من الورش للشباب بالتعاون مع السفارة الكندية مستقبلا لتنمية مهارات الشباب المصري وتطويرها أكثر.

وتوجه السفير الكندى بمصر لويس دوماس بالشكر الى وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة على المشاركة فى هذا المشروع الناجح والقضية المجتمعية الهامة، معبرا عن آماله فى مزيد من المشروعات الناجحة والشراكة مع الحكومة المصرية والتى يري أنها تعطى الكثير من الاهتمام فى هذه القضية الهامة الخاصة بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية.

وأعرب الدكتور هشام الروبي رئيس مؤسسة اتجاه للتنمية عن سعادته بالتواجد فى أي عمل يرتبط بوزارة الشباب والرياضة، كما اثني على التعاون المثمر بين الوزارة وسفارة كندا بمصر وصندوق الأمم المتحدة للسكان شركاء النجاح فى المشروع.

فيما أوضحت جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الشباب هم القوام الرئيسي لاي مجتمع وهو ما جعلنا حريصين بالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة الشباب والرياضة والشراكة التى أثمرت عن وجود " ٣٤١ " من أندية السكان بمصر وحيث إن الصندوق يؤمن بقدرات الشباب وهو ما أثمر عن هذا التعاون فى هذا المشروع الناجح والمهم.

وكانت الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة وكيل الوزارة منال جمال وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه قد قامت بتنفيذ هاكاثون لريادة الأعمال بعنوان”برنامج طموح للقضايا السكانية والصحة الإنجابية”.

ويستهدف برنامج “طموح للقضايا السكانية والصحة الإنجابية” رواد الأعمال الشباب ممن لديهم أفكار وحلول مشروعات أو مبادرات مبتكرة لقضايا السكان والصحة الإنجابية.