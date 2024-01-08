زد يسعى لاستعارة نجم الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية

دخلت إدارة نادي زد في مفاوضات مع نظيرتها بنادي الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي، لاعب الأخير على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وعلمت “البوابة نيوز” أن إدارة نادي زد فتحت خط مفاوضات لاستعارة اللاعب، خاصة وأن إدارة الزمالك ترحب برحيل اللاعب في حال التوصل إلى الرقم المطلوب، في حين أن إدارة زد تجد أن هناك مغالاة في طلبات القلعة البيضاء، وتسعى إلى تخفيض المطالب المادية.

وتسعى إدارة نادي زد إلى دعم الفريق في الفترات الحالية بصفقات سوبر على أمل منافسة الكبار على لقب الدوري، وكأس رابطة الأندية المصرية.

ويتصدر فريق زد جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من 5 مباريات فوز و 4 مباريات تعادل وهزيمة واحد، ويلتقي زد غد الثلاثاء طلائع الجيش في بداية كأس رابطة الأندية المحترفة