جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الجنوب اللبناني بالقنابل الفسفورية.. فيديو

أفاد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن الأمور تتطور في الجنوب اللبناني إذ يسير جيش الاحتلال الإسرائيلي على محورين رئيسيين.

وأضاف المراسل، أن المحور الأول هو استهداف كل المناطق الحدودية بالجنوب اللبناني مرارا وتكرارا بالقنابل الفسفورية، إضافة إلى التطور النوعي بالاستهدافات المباشرة والاغتيالات.

وأشار إلى أنه كانت سيارة تسير منذ قليل في إحدى بلدات بنت جبيل في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية وأثناء سير هذه السيارة تم استهدافها بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أدى إلى انحرافها عن مسارها واحتراقها.

ولفت إلى أنه تبين فيما بعد أن بها مسؤول عسكري رفيع المستوى تابع لحزب الله.