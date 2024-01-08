بالفيديو.. تفاصيل تطبيق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالجامعات والمعاهد

كشفت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن آليات تطبيق مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج في الجامعات والمعاهد، قائلة: "ننفذ المرحلة الحالية على مستوى الـ 27 جامعة لأنه لم يتم البدء في التنفيذ مرة واحدة في كل الجامعات"، مشيرة إلى أن وزارة التعليم والبحث العلمي هي أول شريك لهذا المشروع في مارس 2019وتم البدء في نطاق أصغر وهم الـ 3 محافظات وهم الأعلى في معدلات الطلاق وهم القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

وأضافت "راندا" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الإثنين، أنه كان يتم العمل على مستوى 5 جامعات فقط وكان يتم زيادة عدد الجامعات كل عام، حتي وصلنا لتنفيذ المبادرة على مستوى كل الجامعات الحكومية، موضحة أنه تم الوصول لـ 200 ألف شاب وفتاة داخل الجامعات المصرية وتم تدريبهم.

وتابعت، أنه كان هناك إقبال كبير جدًا من الفتيات أكثر من الشباب، قائلًا: "دا شيء ميخضش لأن نفس المؤشرات موجودة على منصة مودة الرقمية للتعلم عن بعد والتي توفر التدريب بشكل أونلاين والتي أطلقها الرئيس السيسي في ديسمبر 2019".

وأكدت، مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 75 % من المقبلين على التدريب في المنصة وداخل الجامعات من الفتيات.