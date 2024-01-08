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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الخارجية الألمانية: غزة للفلسطينيين في النهاية وهذا لا رجوع عنه

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، للصحفيين في ختام  محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الأحد، محذرة من دعوات وزيرين إسرائيليين متطرفين من دعوات تهجير الشعب الفلسطيني، إن غزة للفلسطينيين في النهاية وهذا لا رجوع عنه، كما شددت على عدم طرد أهل غزة من أراضيهم.

 كما شددت بيربوك، على ضرورة التفكيرفي مرحلة ما بعد الحرب على غزة، وكيفية تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى حجم المعاناة التي تقع على أهل غزة، وضرورة ضبط النفس في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في القطاع مع وجود إدارة أقل حدة للعمليات.

وزيرة الخارجية الألمانية قطاع غزة تهجير الشعب الفلسطيني