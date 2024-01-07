اختراق شاشات مطار بيروت وعرض رسالة تطالب بعدم الحرب

تعرضت شاشات عرض الرحلات والوصول بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى عملية اختراق، اليوم الأحد، أدت إلى ظهور رسالة على جميع الشاشات الداخلية بمختلف أنحاء المطار تطالب بعدم جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل.

وجاء في الرسالة: "إلى الشعب اللبناني، نحن ندعوكم إلى عدم جر لبنان إلى حرب مع إسرائيل. الحرب لن تجلب سوى الدمار والخراب. نحن نطالب بوقف التصعيد والعودة إلى الحوار".

وعلى الفور، قامت سلطات المطار بإغلاق الشاشات وسط حالة قلق جديدة لدى رواد المطار، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتتبع عملية القرصنة.

وبالتوازي، تلقى عدد كبير من المقيمين في بيروت وخصوصا بالقرب من المطار رسالة نصية بدون رقم تزعم تعطيل مطار بيروت وذلك على خلاف الحقيقة، كما دعت الرسالة المسافرين إلى التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية.

وبعد فترة وجيزة، عادت شاشات المطار للعمل بشكل طبيعي، علما بأن اختراق الشاشات لم يؤثر على حركة الملاحة أو مواعيد الرحلات بالمطار.

تأتي عملية الاختراق في ظل تصاعد التوتر بين لبنان وإسرائيل، حيث هدد حزب الله اللبناني بشن حرب على إسرائيل إذا قامت بشن هجوم على جنوب لبنان.

وتشير عملية الاختراق إلى وجود خلل في الأمن الإلكتروني لمطار بيروت، وهو ما قد يعرضه لمزيد من الهجمات في المستقبل.