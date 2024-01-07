كأس إفريقيا 2023.. مالي في الصدارة وتونس تتفوق على جنوب إفريقيا في القيمة التسويقية

يشتعل الصراع في المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بين المنتخبات الـ4 للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني في النسخة الـ34 من كان التي تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا وسط منافسة بينهم على حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

ويتواجد في المجموعة بطلين سابقين لكأس الأمم الأفريقيها هما منتخب تونس المتوج ببطولة أفريقيا عام 2004 التي اقيمت على أرضه، ومنتخب جنوب افريقيا الفائز باللقب أيضا على أرضه عام 1996، بينما لم يسبق لمنتخبي مالي وناميبيا التتويج بالبطولة الأفريقية.

ونرصد القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الخامسة:

تونس: 59.93 مليون يورو

مالي: 163.55 مليون يورو

جنوب أفريقيا : 21.75 مليون يورو

ناميبيا :5.80 ملايين يورو.