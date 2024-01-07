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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة فيوتشر في كأس رابطة الأندية المحترفة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يختتم استعدادته لموقعة فيوتشر
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري استعدادته مساء اليوم الأحد، لمباراة فيوتشر في افتتاح كأس رابطة الأندية المحترفة .
ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره فيوتشرغداً الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي ،ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

و أسفرت قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة ،عن قوع الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية المحترفة.

جاءت فرق المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة كالآتي:
فيوتشر
الاتحاد السكندري
سموحة
بلدية المحلة

كأس رابطة الأندية المحترفة الاتحاد السكندري فيوتشر مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري