آدم رجب يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الإسكواش 2024 تحت 11 عاما

توج المصري آدم رجب، بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش 2024، منافسات الأولاد تحت 11 سنة، بالفوز فى نهائى مصرى خالص على زميله يحيى وليد بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجو الأشواط كالتالى:

11 - 5 ، 11 - 9 ، 11 - 1 .

واستغرقت تلك المباراة 27 دقيقة.

بهذه الميدالية، حقق آدم رجب الميدالية الذهبية الثانية لمصر بعد تتويج سيرين محمد بذات اللقب فى منافسات الناشئات تحت 11 عام.

وهيمنت البعثة المصرية فى تلك الفئة العمرية على المراكز الأولى فيها، بعدما حصد آدم اللقب والمركز الأول، و يحيى المركز الثانى، و تميم مصطفى المركز الثالث، علي المعتصم المركز الرابع، و حسن خاطر المركز التاسع.