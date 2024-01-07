طلب تحريات المباحث حول مقتل عامل على يد بائع فول بعين شمس

فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة في مقتل عامل على يد بائع فول بعين شمس، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وتلقي قسم شرطة عين شمس أخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة عامل مصاب بجرح طعني بالظهر، يعمل على عربة فول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهرة.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، بسبب مطالبة المجني عليه بغسل الأطباق، ونشبت بينهما مشاجرة على إثرها استل سكينا وطعنه في صدره وأرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات