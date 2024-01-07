الأنبا بموا يترأس قداس عيد الميلاد المجيد .. وكنائس السويس تحتشد بجموع المصلين

احتفلت كنائس إيبارشية السويس بقداس عيد الميلاد المجيد، واحتشدت بجموع المصلين، وترأس الأنبا بموا أسقف السويس، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الصباح، وشاركه في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة وسط فرحة المصلين الذين توافدوا للمشاركة في صلاة القداس الإلهي.

وكانت العظات الروحية بمختلف الكنائس عن الفرح بميلاد السيد المسيح الذي جاء ليعيد الإنسان إلى مرتبته الأولى لكي يتمتع بالفرح.

كما توافد المهنئون من بعض الاحزاب لتقديم التهنئه للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.