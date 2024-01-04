«ما اتفقناش» الأغنية الدعائية الثانية من فيلم "درويلة" لـ عمرو جابر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الثانية للعمل والتى حملت إسم "ما اتفقناش"، للمطرب عمرو جابر على خطى موسيقى الدراما والحزن، وذلك على القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" قبل طرحه بدور العرض السينمائى فى مصر والوطن العربى خلال الفترة المقبلة.

وتقؤل كلمات الأغنية الآتي:

ما اتفقناش تكون واحشني ومعرفش اكلمك

زي انسان محبوس ف مخه وعايش يرسمك

ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك

ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

أنك كنت الي فات واللي جي ودلوقت

واني راسم ١٠٠ حكاية لسه مجاش عليها الوقت

واني صعب وانه رعب العمر بعدك واني اموت

فبعدي عنك، بس انت سيبت قبلي وسبقت.

كان نفسي احس أنك حاولت تكسب خاطري حتي مرة

استحملت معاك حاجات وزكريات وحكاوي مُرة

جيت عليا وقولت عادي كنت بتضايق واداري

بعت نفسي وكنت شاري معاك حياتي ألف مرة.

ما اتفقناش تكون واحشني ومعرفش اكلمك

زي انسان محبوس ف مخه وعايش يرسمك

ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك

ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

‎اللي خفت اكسر بخاطره كسرني انا وخاطرى

واللي مشيت عشانه الدنيا ممشيش خطوة واحدة وسابني

اللي حاربت عشانه الناس والدنيا بحالها بتعارضني

هو هو نفس الانسان اللي فالاخر خذلني.

ليه تبيعني ليه تسيبني وسط زحمة الطريق

ليه تسيبني للبكاء ودموعي اموت فيها غريق

ليه تفوتني وسط ليلي اغني وحدي للحيطان

ليه نسيت زمان ليه نسيت زماااااااان.

وجدير بالذكر بأن أغنية "ما اتفقناش" من غناء وكلمات وألحان المطرب عمرو جابر وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير ب "ديكستر".

وسبق وأن أعلن صناع فيلم "درويلة" بأنه سيتم طرح 7 أغانى لمطربين مختلفين تحت عنوان ألبوم يحمل إسم "درويلة"،و كانت البداية الأسبوع الماضى بالأغنية الأولي والتى حملت "غلط بغلط" للفنان حسنى شتا والذى حققت صدى ورد فعل إيجابي من قبل الجمهور، حيث اقتربت من 250000 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير ال "يوتيوب".

وفى سياق متصل طرح صناع العمل خلال الفترة المنصرمة التيزر التشويقى الأول والذى تمحور حول الإثارة والتشويق والغموض والأكشن، بالإضافة إلى عدم ظهور نجم من نجوم الفيلم في الإعلان كنوع من الإثارة والتشويق للجمهور، وكما أعلن نجوم وصناع فيلم "درويلة" مؤخرًا أيضًا، عبر حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة عن البوستر التشويقى للفيلم، والذى غلب عليه طابع الأكشن ليظهر به رجل مفتول العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وجدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.