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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: لا بد من موقف عربى موحد للدفاع عن القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لن تقف وحدها دفاعا عن القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك موقف عربي موحد، مشيرًا إلى أن الجميع يشهد بالموقف المصري وأهميته تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر لن تستطيع وحدها أن تجابه العالم، خصوصًا أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة رغم الأزمة التي يشهدها العالم، موضحا أن الموقف الدبلوماسي المصري يتصاعد يوميًا.
وتابع: "نطالب بموقف دبلوماسي عالمي قوي سواء من خلال الجهود الثنائية بين مصر والشركاء الآخرين من الدول الأخرى أو حتى على مستوى المنظمات الدولية".

وأكد أن مصر تلعب دورا قويا جدًا تجاه القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، متابعا: "لكن نحتاج من باقي الدول العربية أن تصطف حول القضية الفلسطينية دفاعا؛ لأنها ليست قضية مصر فقط لكنها قضية كل العرب".

المنظمات الدولية القضية الفلسطينية قطاع غزة مساعدات الإنسانية