الحشد الشعبى يرفع حالة الطوارئ إلى القصوى فى جميع مقاره بالعراق

أعلن الحشد الشعبي الشيعي، عن رفع حالة الطوارئ إلى القصوى في جميع مقراته بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

كانت قد اتهمت الفصائل العراقية، في بيان لها الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.

ومنذ قليل ،أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، للوقوف على ملابسات قصف مقر للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد.

واستهدفت طائرة مُسيرة مقرات للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد،اليوم الخميس.

وأوضحت الشرطة العراقية، أن الغارة أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل وخمسة جرحى في قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد.