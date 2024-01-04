المشدد ١٠ سنوات لشخصين في تزوير شهادات وتوكيلات بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات في تزوير محررات رسمية بالزاوية الحمراء.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من مواطن يفيد أنه شخصين مجهولين عنه أخذوا منه مبلغ مالي مقابل تسهيل استخراج شهادة حصوله في الثانوية العامة و اتصل علي هاتفهم ليجده مغلق ولم يستطيع الوصول إليهم ووبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقاء القبض علي المتهمين .

وضبط بحوزتهم علي خاتم مقلد شعار الجمهورية ٣ أكلاشيه لجهات مختلفة عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات وجهاز حاسب آلى بمشتملاته ٢ طباعات ألوان ٤ ماكينة تغليف وتقطيع فلاشة بها أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح أخري وبمواجهتهم اعترفوا بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل الحصول علي مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



