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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد ١٠ سنوات لشخصين في تزوير شهادات وتوكيلات بالزاوية الحمراء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات في تزوير محررات رسمية بالزاوية الحمراء. 

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا من مواطن يفيد أنه شخصين مجهولين عنه أخذوا منه مبلغ مالي مقابل تسهيل استخراج شهادة حصوله في الثانوية العامة و اتصل علي هاتفهم ليجده مغلق ولم يستطيع الوصول إليهم ووبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقاء القبض علي المتهمين .

وضبط بحوزتهم علي خاتم مقلد شعار الجمهورية ٣ أكلاشيه لجهات مختلفة عدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات وجهاز حاسب آلى بمشتملاته ٢ طباعات ألوان ٤ ماكينة تغليف وتقطيع فلاشة بها أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح أخري وبمواجهتهم اعترفوا بالتزوير والنصب علي المواطنين مقابل الحصول علي مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

محكمة جنايات القاهرة المشدد ١٠ سنوات تزوير شهادات الزاوية الحمراء تزوير محررات