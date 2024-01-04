خطوط جديدة للمواصلات بين العريش وباقي مدن الجمهورية

قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، إنه يجري دراسة إعادة خطوط جديدة للمواصلات بين مدينة العريش وباقي مدن الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات الاخرى لخدمة المغتربين واسرهم من العاملين بمحافظة شمال سيناء،تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار الغندور ،خلال إجتماع مجلس إدارة المواقف بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور أعضاء اللجنة إلي مراجعة جميع خطوط سير السيارات الأجرة وإضافة خطوط جديدة بعد توقفها بسبب الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية.

وأكد الغندور علي مناقشة تعديل خطوط سير السيارات الأجرة الداخلية بين مناطق المحافظة بعضها البعض " السرفيس الداخلى" طبقا للمحاور الجديدة التى تم انشاؤها.

ووجه الغندور على ضبط منظومة العمل داخل مواقف المحافظة بما يخدم المواطن السيناوى بتوفير وسيلة مواصلات تتناسب مع احتياجاته للتنقل سواء داخل المحافظة او خارجها.

وشدد الغندور علي ضرورة الاستغلال الامثل للمواقف الحضارية التى تم انشاؤها بالمحافظة للاستثمار بنظام حق الانتفاع لتعظيم ايرادات المحافظة.

ولفت الغندور أن الوزير المحافظ فوض رؤساء مجالس المدن في مراجعة خطوط السير للسيارات الأجرة بالمحافظة سواء الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع إدارات المرور التابعة طبقا للحاجة الفعلية للمواطنين والكثافة السكانية، بجانب مراجعة تراخيص سيارات الأجرة وفقا لمتطلبات التشغيل على خطوط السير المراد الترخيص عليها.

وأكد الغندور على تكليف ادارة المواقف الجديدة والمشكلة بالقرار رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بالتنسيق مع ادارات المرور التابعة ورؤساء مجالس المدن على ضرورة دراسة إعادة فتح خطوط جديدة بالتنسيق مع المحافظات الاخرى.

واستعراض الغندور القرار رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بمهام مجلس إدارة المواقف الجديد ،نظام العمل للمجلس والأحكام العامة ، النظام المالى.

أوضح الغندور أنه يجري اصدار لائحة تشغيل إدارية ومالية موحدة للمشروع سيتم العمل بها فى كافة المراكز التابعة للمحافظة بعد اعتمادها من السيد الوزير المحافظ .

حضر الاجتماع كلا من ،العقيد محمود شاهين مدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة ، رؤساء مجالس المدن ، مدير الشؤون المالية بالمحافظة ، مدير الشؤون القانونية بالمحافظة ، مدير النقابة العامة للسائقين بالمحافظة ، مدير إدارة مواقف العريش.