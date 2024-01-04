التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم التصريح بدفن جثة شاب 25 عامًا لقي مصرعه اليوم متأثرا بإصابته في حادث تصادم بطريق الصالحية القديمة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية القديمة بوصول شاب يدعى محمد ا 25 عامًا جثة هامدة على خلفية إصابته في حادث تصادم بطريق الصالحية القديمة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الصالحية تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.