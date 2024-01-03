السبت.. انطلاق ملتقى إعلام مؤنث "هي والإعلام" بمكتبة القاهرة الكبرى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى فعاليات الدورة الأولى من ملتقى إعلام مؤنث “هى والإعلام ” برئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وتنظيم H.m.s للتنمية وادارة الأعمال برئاسة سمية الديب وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويقام الملتقى بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى قطاع الإنتاج الثقافى وزارة الثقافة ومشاركة جمعية خريجى الإعلام، ويشارك في الملتقى عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمتميزين في مجال الإعلام، ويحمل عنوان الملتقى “هى والإعلام”.

كما سيتم من خلال الملتقى تكريم الإعلامية الكبيرة الأستاذة..إيناس جوهر رئيس الاذاعة المصرية الأسبق، والأستاذ الدكتور.حسن مكاوى عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة ورئيس مجلس ادارة جمعية خريجى الإعلام بالإضافة إلي عدد من الشخصيات الإعلامية والنماذج البارزة في مجال الإعلام ممن أثروا الحياة الصحفية والأدبية والفكرية والإعلامية منهم، الدكتورة منى الحديدى أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، والدكتورة رانيا يحى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، الإعلامية القديرة. ميرفت فراج، والدكتورة هبة حمزة، الإعلامية. لمياء عبد الحميد، الدكتور احمد رحماوى والإعلامية سارة محى وغيرهم.

وأكدت رئيس الملتقى الدكتورة هويدا مصطفى “ أن الملتقى سيصبح منصة استثمارية كبيرة للإعلاميين تقام بشكل سنوى فى مصر وان الملتقى يسعى للارتقاء والتنمية من خلال تقديم برامج ”علمية وتدريبية وتأهيلية" للعمل والتطور والتقدم فى صناعة ومجال الاعلام وذلك وفق منظومة متكاملة تهدف للدعم المادي واللوجيستي للمشروعات والأبحاث العلمية الخاصة بالمرأة فى المجال والاستثمار العلمى.. وخلق فرص للنهوض والتقدم بالعلم والتكنولوجيا. والوصول بالرسالة الإعلامية للناس بكل الوسائل والطرق الحديثة ".

يبدأ الملتقى بكلمة رائدة الأعمال سميه الديب رئيس H.m.s للتنمية وادارة الأعمال وكلمة رئيس الملتقى الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، ثم تقدم 3 جلسات نقاشية مختلفة يتم من خلالها مناقشة العديد من الموضوعات التي تخدم فكرة التنمية والاستثمار الأعلامى ومتاعب المهنة للمرأة.

وتتناول الجلسة الأولى موضوع " الإعلام والتنمية المستدامة " ويتحدث فيها كلا من السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشركات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتورة هويدا مصطفى رئيس الملتقى والدكتورة حنان يوسف وسمية الديب رئيس H.m.s للتنمية وإدارة الأعمال والأستاذ. ياسر عثمان مدير الملتقى

أما الجلسة الثانية فتأتي تحت عنوان “المرأة بين الإعلام والفن ” ويتحدث فيها كلا من الدكتور حسن مكاوى والدكتورة رانيا يحى والإعلامية ميرفت فراج والدكتورة هبة حمزة.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عوان “الإعلاميات ومتاعب المهنة ويتحدث فيها الدكتورة منى الحديدى والإعلامية لمياء عبد الحميد –والدكتور.. احمد رحماوي والإعلامية سارة محي وأكد محمد عبد العليم المقرر العام للملتقى أن الدورة الثانية سوف تكون على المستوى الدولى فى يناير 2025، خاصة وأنه يهدف إلي العديد من الأمور التي تساعد المرأة الإعلامية المصرية والعربية وتنمية الموارد الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا للدول من خلال المشروعات والأبحاث التي تقوم بها المرأة فى المجال الاعلامى واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتنمية، وأيضا ريادة الأعمال والبرامج الهادفة لتطوير الفرد ودعم المؤسسات الصغيرة الناشئة فى مجال الصحافة والإعلام،توفير فرص عمل ونمو الاقتصاد،تمكين المرأة إعطاء الأولوية لها في العديد من المجالات، وريادتها إقليميًا ودوليًا حيث تتجاوز مرحلة التمكين إلى تمكين المجتمع من خلال المرأة وغيرها من الأمور".