القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقه بطلق ناري داخل مطعم شهير بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شقيقه بطلقات نارية وإصابة آخر في مشاجرة بسبب خلافات مالية داخل مطعم كباب شهير بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سماع دوي طلقات نارية ووجود متوفي ومصاب داخل مطعم كباب شهير بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص به آثار طلقات نارية وإصابة آخر وبعمل التحريات وبمناقشة الشهود أفادوا بأن شقيق المجني عليه وراء إرتكاب الواقعة وأن المحل ملكهما وانهما أثناء جلسة صلح داخل المحل نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه وتسبب في إصابة آخر كان متواجد في المحل، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتم اقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.