وساطة إماراتية سهلت عودة نحو 248 جنديًا روسيًا من كييف

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن حوالي 248 جنديًا روسيًا تم إعادتهم من المناطق المحتلة من قبل كييف، في نتيجة لعملية مفاوضات صعبة، حيث سهّلت جهود الوساطة الإماراتية عملية عودتهم.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة ونقلته وكالة "تاس" الروسية، فإن عملية عودة الجنود الروس جاءت نتيجة لجهود مفاوضات معقدة، وتم تحقيق عودتهم بفضل الوساطة الإنسانية التي قدّمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أشار البيان إلى أن الجنود الروس المفرج عنهم يتلقون العلاج الطبي والنفسي اللازم، ومن المقرر نقلهم جوًا عبر طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية إلى مراكز العلاج وإعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 230 مواطنًا أوكرانيًا تم إعادتهم في صفقة تبادل الأسرى، حيث شملت هذه الجموع 213 جنديًا ورقيبًا و11 ضابطًا وستة مدنيين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.