تضامن الدقهلية تواصل تنفيذ فعاليات البرنامج التدربيى "التربية الأسرية الإيجابية"

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ فعاليات البرنامج التدربيى "التربية الأسرية الإيجابية"، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واشراف ومتابعة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة وتفعيلا للبروتوكول المبرم بين وزاره التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسيف.

فيما قام بالتدريب شادية خليل المدربه من قبل البرنامج لتدريب مديرات وميسرات دور الحضانه ببلقاس على برنامج التربيه.

فيما جرى تنفيذ عدة ورش عمل لتدريب ميسرات دور الحضانه بمركز بلقاس وتدريب أولياء الأمور للمشاركه الإيجابية "مشاركة ليجو" بحضور ٣٢ ميسره و٥٠ من أولياء الأمور من مختلف دور الحضانات.

IMG-20240103-WA0022

IMG-20240103-WA0023

IMG-20240103-WA0017

IMG-20240103-WA0019

IMG-20240103-WA0021