المحامون الموريتانيون يتظاهرون في نواكشوط تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر المحامون الموريتانيون، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بوقفه.

وخرج المحامون في مسيرة من قصر العدل وسط العاصمة نواكشوط، وساروا إلى ممثلية الأمم المتحدة في المدينة، حيث سلموا رسالة إلى ممثلية الأمم المتحدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، ودعوة حكومات العالم للقيام بواجبها في وقفه.

ووجه المحامون في بيانهم انتقادات إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أنه فشل في القيام بواجبه في حماية الشعب الفلسطيني.

وقال نقيب المحامين الموريتانيين، بونا الحسن، إن المحامين خرجوا اليوم ضمن وقفات متزامنة ينظمها اتحاد المحامين العرب نصرة للشعب الفلسطيني، وتضامنا مع شعب غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي مستمر.

وأضاف الحسن أن موريتانيا تعيش نشاطات داعمة للشعب الفلسطيني، تتنوع بين وقفات أمام سفارات الدول الداعمة للإبادة وأمسيات شعرية منددة بما يتعرض له الفلسطينيون من تنكيل وبطش بالآلة العسكرية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التظاهرات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، حيث أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات.