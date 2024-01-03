«العمل»: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مدارس الوادي الجديد

قالت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد نظمت ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بمدرسة الخارجة الابتدائية المشتركة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

جاء ذلك بحضور 71 من الطلاب والعاملين بالمدرسة، تحت عنوان "سلامتك تهمنا " للتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر، وكذلك البدء في تنفيذ دورات تدريبية مجانية علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للشباب بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة (مهنتك مستقبلك) لتدريب الشباب التى أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى لتدريب الشباب من الجنسين فى القرى والنجوع على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، وأيضاً تكثيف التوعية والتثقيف فى المنشآت كثيفة العمالة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين والمترددين عليها بأهمية تطبيق إشتراطاتها وضرورة تأمين بيئة العمل ضد حدوث المخاطر.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تناولت عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وتأمين بيئة العمل، وأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، كما تواصل المديرية متابعة برامج التدريب المهنى المجانية المقدمة للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

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