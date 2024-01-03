رئيس البرلمان: المجلس يشهد يوما ديمقراطيا تاريخيا بين الأغلبية والمعارضة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأى والرأى الأخر ،لذلك أود أن اشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة .

و اضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :يجب الإ يضيق صبرنا ،وعلينا بالاستماع إلي الرأى والرأى الاخر ،فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضه أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن .

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب:هذة الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.

