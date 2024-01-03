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الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس البرلمان: المجلس يشهد يوما ديمقراطيا تاريخيا بين الأغلبية والمعارضة

جبالي
جبالي
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أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأى والرأى الأخر ،لذلك أود أن اشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة .

و اضاف  المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :يجب الإ يضيق صبرنا ،وعلينا بالاستماع إلي الرأى والرأى الاخر ،فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضه أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن .
ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب:هذة الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.
 

رئيس البرلمان تاريخيا والمعارضة