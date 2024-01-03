تفاصيل "أعراض انسحاب" لعمرو يوسف في رمضان المقبل

دخلت الأعمال الرمضانية الخاصة بمارثون رمضان 2024 في المراحل النهائية من الاستعدادات استعدادا للتصوير، وأن كان عدد من هذه الأعمال بدأ التصوير بالفعل خاصة الأعمال الـ٣٠ حلقة.

واستقر الفنان عمرو يوسف على خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من ١٥ حلقة، بعنوان “أعراض انسحاب”.

ويعكف صناع العمل على الاستقرار على باقي الأبطال وتحديد مناطق التصوير تمهيدا لبدء تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المسلسل تأليف إسلام حافظ وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك فى آخر أعماله فى السباق الرمضانى بمسلسل "الكتيبة ١٠١"، بطولة عمرو يوسف، آسر يس، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، والإخراج محمد سلامة.

وعلى الصعيد السينمائي يشارك الفنان عمرو يوسف في بطولة فيلم "شقو"، الذي يلعب بطولته عدد من النجوم منهم يسرا ، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة عدد من ضيوف شرف، وهو من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.