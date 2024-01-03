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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إعلان تشكيل إدارة منطقة القاهرة للكرة الطائرة

تشكيل مجلس منطقة
تشكيل مجلس منطقة القاهرة للطائرة
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أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، عن تشكيل مجلس إدارة منطقة القاهرة للعبة للموسم الحالي.

وجاء التشكيل كالتالي:
عماد الباهي رئيس منطقة القاهرة.
إلهام عبدالفتاح نائب الرئيس.
عمرو عبدالحفيظ أمين صندوق.
إبراهيم سامح وطارق حافظ عضوي مجلس الإدارة.

وعلى جانب آخر، يستعد الاتحاد المصري لكرة الطائرة لاستضافة تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024.

ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات رجال وسيدات بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا، بالإضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة والمحدد موعدها في الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية التي أقيمت في الكاميرون.

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