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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

محافظ بورسعيد يلتقي عضوا بالشيوخ لبحث المشروعات الاستثمارية والخدمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بديوان عام المحافظة.

واستعرض المحافظ مستجدات الأعمال فى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ببورسعيد.

واستعرض "اللمعي" لعدد من الموضوعات التى استعرضها النائب والمتعلقة بالمشروعات الاستثمارية والخدمية ومشكلات المواطنين.

وشدد النائب عادل اللمعي على  أهمية التعاون المثمر  في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة ببورسعيد والعمل المستمر لإنجاز مزيد من المشروعات تتوافق مع خطط التنمية بالمحافظة.

اللواء عادل الغضبان النائب عادل اللمعي محافظ بورسعيد