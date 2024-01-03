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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أسوشيتد برس: العاروري كان مدرجًا في قائمة الاغتيالات لدى إسرائيل منذ سنوات

صالح العاروري
صالح العاروري
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قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن القيادي بحركة حماس ومؤسس الجناح العسكري للحركة صالح العاروري، كان مدرجا في قائمة الاغتيالات لدى إسرائيل منذ سنوات قبل استشهاده في غارة بطائرة بدون طيار “مسيرة” في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت الجنوبية أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بقتله حتى قبل أن تنفذ حماس هجومها المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وردا على سؤال حول التهديدات باغتياله في مقابلة مع قناة "الميادين"، ومقرها بيروت، في أغسطس، قال العاروري: "ليس غريبا علينا استشهاد قادة وكوادر الحركة".

وأضاف: "لم أتوقع قط أن أصل إلى هذا العمر، لذلك أعيش في الوقت المستعار".

وفي المقابلة نفسها، هدد بأنه في حالة اندلاع حرب شاملة، "ستتعرض إسرائيل لهزيمة غير مسبوقة في التاريخ".

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