بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الأربعاء 03/يناير/2024 - 12:30 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الثلاثاء على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.4 %، عند 12.141،7 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.28 %، ليستقر عند 992،64 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.2 % بمجموع 903،68 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.26 % بمجموع 10.181،28 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 252 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 628 مليار درهم مغربي.