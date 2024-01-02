وزير الشباب : إستاد العاصمة الإدارية منشأة عالمية على أرض مصر

آكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية منشأة عالمية علي الأراضي المصرية

وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية ضمن المدينة الاولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستعد لاستضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية 2036 او 2040

وأشار الى ان البنية الرياضية فى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهزة لاستضافة اكبر الأحداث العالمية والقارية الرياضية

بوتعد العاصمة الإدارية من أضخم المشروعات التي تم إنشاؤها على أراضي مصرية في السنوات الماضية، ويميزها الموقع الرائع على حدود مدينة بدر وبعد مدينتي القاهرة الجديدة والتجمع الخامس وبالقرب من مدينة المستقبل، وتبعد العاصمة حوالي 60 كيلو متر من محافظة القاهرة ونفس المسافة عن العين السخنة ومحافظة السويس، بينما بُعدها عن مدينة العاشر من رمضان حوالي 42 كيلو متراً، وتتميز بوجود معالم مهمة بها، أبرزها ما يلي:

البرج الأيقوني.

النهر الأخضر.

مدينة المعرفة.

القطار الكهربائي.

حي المال والأعمال.

مسجد الفتح العظيم.

محطة الكهرباء.

الجامعة الكندية.

الحي الحكومي.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.

المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة

تم إنشاء المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بحوالي 93 فدان بين طريق القاهرة السويس وطريق القاهرة العين السخنة وبشكل خاص على حدود مدينة بدر، تضم المدينة عدد كبير من الخدمات والمرافق ومنها ما يلي:

4 صالات مغطاة.

10 ملاعب كرة قدم خماسية.

مجمع اسكواش.

ملاعب تنس أرضي.

تراك يبلغ طوله 3 كيلو متر.

4 ملاعب كرة قدم اثنان منهم نجيل طبيعي ومثلهم صناعي.

ملاعب كرة طائرة.

ملاعب كرة سلة.

ملاعب كرة شاطئ.

ملعب هوكي.

صالة ألعاب قتالية.

صالة لذوي الاحتياجات الخاصة.

صالة جمباز.

منطقة مخصصة للألعاب الجماعية.

غرفة لتغيير الملابس.

شبكات طرق.

مبنى اجتماعات.

مبنى خاص للثقافة والتكنولوجيا.

حمام سباحة أوليمبي.

حمام سباحة مغطس.

حمامات سباحة متنوعة.

ملاعب لكل الألعاب الجماعية والفردية.

ملاعب اسكواش.

فنادق على مستوى عالي من الخدمة والجودة.

4 ملاعب كرة قدم مجهزة على مستوى عالي لاستقبال المنافسات المحلية والدولية.



وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية ، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

شارك في المران ٢٦ لاعبا وهم:محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد صبحي و عمر كمال و محمد هاني و أحمد حجازي و علي جبر و أحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا و محمد النني و محمود حمادة و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و محمود حسن تريزيجيه و مصطفى محمد و محمود كهربا و أحمد حسن كوكا.

أدى الثلاثي محمد الشناوي و أحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى و أسامه جلال تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا .

