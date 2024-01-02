الدوري الإنجليزي.. برايتون يدفع بتشكيله الأساسي أمام ويستهام

أعلن روبرتو دي زيربي، المدير الفني لنادي برايتون آند هوف ألبيون، عن تشكيل فريقه لمواجهة ويستهام يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: جيسون ستيل

خط الدفاع: يان باول فان هيكي، آدم وبستر، بيرفيز إستوبينان، جاك هينشلوود

خط الوسط: بيلي جيلمور، باسكال جروز، جيمس ميلنر، فاكوندو بونانوتي

خط الهجوم: داني ويلبيك، جواو بيدرو جيونجيورا

يدخل برايتون المباراة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، فيما يحتل ويستهام المركز السادس برصيد 33 نقطة.

ويخطط برايتون لتحقيق الفوز على ويستهام، لتحسين موقعه في جدول الترتيب، فيما يأمل ويستهام في تحقيق نتيجة إيجابية، للاقتراب من المربع الذهبي.