رئيس جامعة المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمبنى العيادات الخارجية ومستشفى طب الأسنان

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللواء سامح محمد يوسف مدير القطاع التجارى بالشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز المشروعات الوطنية والوفد المرافق له.

ناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء الموقف التنفيذى لمبنى العيادات الخارجية ومستشفى طب الأسنان التي سوف تصل سعتها ١٥٠ سريرًا وجناح عمليات؛ وذلك لخدمة العملية التعليمية والتطبيقية والتدريبية للكلية، وخدمة أيضا مجتمعية انطلاقا من دور الجامعة لتقديم الرعاية الطبية للمجتمع فى مختلف التخصصات.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لأعمال الدور السادس والسابع والثامن لمركز القياس والتقويم بمبنى العيادات الخارجية وتجهيز المركز لإجراء الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبى بما يواكب التطور الذي يشهده التعليم العالى.

هذا ووجه رئيس الجامعة بأهمية الانتهاء من جميع الأعمال فى أقرب وقت وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة المنشآت، ومتابعة التجهيزات اللازمة بكل مشروع والمستخلصات المالية المطلوبة.

حضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، والدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والدكتور صلاح حجازى عميد طب الأسنان والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.

وعقب اللقاء تم إجراء زيارة لمبنى العيادات الخارجية ومبنى طب الأسنان لتفقد الأعمال القائمة والتجهيزات اللازمة، وما تم تنفيذه حتى الآن، ووضع تقرير عن الأعمال المطلوب إنجازها.