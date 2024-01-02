ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد التركي لكرة القدم: لن نسمح باستخدام الرياضة لأغراض خبيثة

ملعب الاول بارك
ملعب الاول بارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أنه لن يتم السماح باستخدام الرياضة التركية لأغراض خبيثه هدفها سلامة امتنا.

وقال الاتحاد: سنواصل العمل بهجد اكبر لكي نجعل الرياضة التركية افضل وانجح بستمرار.؟

وكان قد نشر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا رسميا يعبر فيه عن موقفة من مباراة السوبر التركي بين فنربخشة وجالاتاسراي، التي تم الغائها قبل دقائق من انطلاق صافرة البداية، وكان من المقرر إقامتها في مدينة الرياض بالمملكة السعودية (موسم الرياض).

وجاء بيان الاتحاد التركي كالآتي:

باسم الاتحاد التركي لكرة القدم نوصي دائما بأن لا تتدخل السياسة بالرياضة، وبناء علي ذالك نوضح نحن الاتحاد التركي بعض الامور.

تم إرسال اقتراح للعب مباراة السوبر التركي في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي وموسم الرياض، وتم توقيع على العقد بموافقة كلا الناديين، وجميع الإدعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة.

وخضعت مباراة السوبر التركي وفقا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حيث كل المعايير والمتطلبات والإجراءات التي يجب تطبيقها في المباريات الدولية.

 

موسم الرياض السوبر التركي فنربخشة وجالاتاسراي الاتحاد التركي