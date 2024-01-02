الاتحاد التركي لكرة القدم: لن نسمح باستخدام الرياضة لأغراض خبيثة

أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أنه لن يتم السماح باستخدام الرياضة التركية لأغراض خبيثه هدفها سلامة امتنا.

وقال الاتحاد: سنواصل العمل بهجد اكبر لكي نجعل الرياضة التركية افضل وانجح بستمرار.؟

وكان قد نشر الاتحاد التركي لكرة القدم بيانا رسميا يعبر فيه عن موقفة من مباراة السوبر التركي بين فنربخشة وجالاتاسراي، التي تم الغائها قبل دقائق من انطلاق صافرة البداية، وكان من المقرر إقامتها في مدينة الرياض بالمملكة السعودية (موسم الرياض).

وجاء بيان الاتحاد التركي كالآتي:

باسم الاتحاد التركي لكرة القدم نوصي دائما بأن لا تتدخل السياسة بالرياضة، وبناء علي ذالك نوضح نحن الاتحاد التركي بعض الامور.

تم إرسال اقتراح للعب مباراة السوبر التركي في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي وموسم الرياض، وتم توقيع على العقد بموافقة كلا الناديين، وجميع الإدعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة.

وخضعت مباراة السوبر التركي وفقا لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من حيث كل المعايير والمتطلبات والإجراءات التي يجب تطبيقها في المباريات الدولية.