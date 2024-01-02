ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي في مران الزمالك

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.
وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.
وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

شيكابالا الزمالك نادي الزمالك