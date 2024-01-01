معدلات التشغيل بالمطارات المصرية تقفز 23% إلى 365 ألف رحلة خلال 2023

أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الجهود الفعالة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل زيادة معدلات التشغيل وأعداد الركاب من وإلى المطارات المصرية.

ووفق بيان، حققت المطارات المصرية نمواً ملحوظاً فى أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال عام ٢٠٢٣.

قد بلغ إجمالي أعداد الركاب ما يقرب من ٤٧ مليون راكب بزيادة قدرها ٢٨% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجلت معدلات الحركة الجوية بالمطارات المصرية لأكثر من ٣٦٥ ألف رحلة جوية بزيادة قدرها ٢٣% عن العام الماضي.

واستقبل مطار القاهرة الدولى أكثر من ٢٦ مليون راكب على متن ١٩٨ ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى ٨ ملايين و٧٠٠ ألف راكب على متن ٦٠ ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى ٥ مليون و٩٠٠ ألف راكب لأكثر من ٤٣ ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من مليوني راكب على متن ١٧ ألف و٧٠٠ رحلة جوية خلال ٢٠٢٣.