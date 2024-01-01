قدم وفد من نادي قضاة بورسعيد، التهنئة إلى الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها بمناسبة رأس السنة الميلادية، خلال زيارة للكاتدرائية الأرثوذكسية، مساء اليوم الاثنين.

بالصور.. وفد نادي قضاة بورسعيد يزور الكاتدرائية الأرثوذكسية للتهنئة برأس السنة الميلادية

ونقل المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات العامة ورئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، التهنئة إلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها والكهنة والقساوسة والإخوة المسيحيين.

وأكد الصواف، روح المودة والحب بين نادي القضاة والكنيسة الأرثوذكسية، والحرص على حضور المناسبات للإخوة المسيحيين في مطرانية بورسعيد.

وأضاف الصواف، ان الشعب المصري جسد واحد لا يمكن أن ينفصل منه جزء ويسود بينه روح التسامح والحب، مضيفا:"مصر دائما وطن يعيش فيه أهلها ولا يوجد تمييز بينهم في الدين على أرض الوطن، وندعو الله أن تدوم روح المحبة والسلام بين المصريين وأن يجعل الله أيام مصر مناسبات سعيدة".

وضم وفد نادي قضاة بورسعيد كلا من: المستشار محمد مرشد، رئيس نادي القضاة ببورسعيد، والمستشار محمد الصواف، رئيس لجنة العلاقات العامة ورئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، والمستشار وائل فاروق، رئيس محكمة جنايات القاهرة.

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