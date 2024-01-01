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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديربي القناة.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين لقاء الإسماعيلي والمصري

الإسماعيلي المصري
الإسماعيلي المصري
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول بدربي القناة بين النادي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين علي ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري النيل.

وشهد الشوط الأول تألقا كبيرا من الحارس محمود جاد الذي تصدى لجميع الفرص الخطيرة للنادي الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: 

أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى.

 حمدي النقاز، محمد عمار، محمد هاشم، محمد دسوقي لخط الدفاع.

 محمد حسن، عمر الساعي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

 عبد الرحمن مجدي، صالح جمعة، محمود الشبراوي لخط الهجوم. 

رأس الحربة الوحيد ياو انور.

بدربي القناة الإسماعيلي المصري البورسعيدي