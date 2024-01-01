"الوفد" على صفيح ساخن.. تعرف على الأسباب

كشفت مصادر داخل حزب الوفد، عن وجود حالة من الغضب داخل أروقة الحزب، وذلك بعد اعتذار رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، عن حضور اجتماع الهيئة العليا الذي كان مقررًا له أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأكدت المصادر لـ"البوابة نيوز"، أن أعضاء الهيئة العليا للحزب، قرروا تحديد موعد آخر لمحاسبة رئيس الحزب على الصورة السيئة التي ظهر بها الوفد خلال انتخابات الرئاسة 2024، والتي لم يحصل فيها المرشح على أصوات تمثل شعبية وتاريخ الوفد.

وتابعت، أن يمامة اعتذر بسبب ظروف صحية، وهو ما أثار حفيظة الأعضاء، مؤكدين أنه اعتذار واهي ومحاولة للهروب من المساءلة أمام قيادات وأعضاء الوفد.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع الذي يحاول أعضاء الهيئة العليا عقده، سيكون بحضور قيادات الوفد التاريخية، ورؤسائه القدامى وجميع أعضاء الهيئة العليا، ودعوة جميع الوفديين في الأمانات، وذلك من أجل توضيح موقف الحزب، وأن ما حدث يمثل إهانة للتاريخ المشرف الذي ظهر به الوفد على مدار تاريخه، خاصة أن المرشح الرئاسي جاء في ذيل قائمة المرشحين من حيث عدد الأصوات.