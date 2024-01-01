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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يرفض العرض المالي لبيع أليو ديانج لنادي قطر القطري

أليو ديانج لاعب الأهلي
أليو ديانج لاعب الأهلي
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رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الأول من نادي قطر القطري للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط للكرة رفضت العرض المالدي من نادي قطر القطري للتعاقد مع “ديانج” واعتبرته غير مناسب لإمكانيات اللاعب الدولي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن قيمة العرض المالي من نادي قطر القطري تبلغ  2.5 مليون دولار، وهو ما يرفضه النادي الأهلي بشكل نهائي ويرغب في الحصول على مقابل مادي كبير مقابل رحيل اللاعب الدولي المالي خاصة وأن أليو ديانج تلقى عروضا بضعف هذا المبلغ في الموسم الماضي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لن توافق على بيع أليو ديانج في الميركاتو الشتوي الحالي بأقل من المبلغ الذي رحل به زميله السابق حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وهو 3.5 مليون دولار بالإضافة لبعض الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها النادي الأهلي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أنه في حالة عدم وجود عرض مادي كبير لن يرحل أليو ديانج في يناير الجاري رغم خروجه من حسابات مارسيل كولر الذي يفضل مشاركة احمد نبيل كوكا على حساب “ديانج”.

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