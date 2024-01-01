اليوم الأول 2024.. الأوبرا تحتضن معرض مشغولات ورقية لـ ماريان فوزي

تستهل دار الأوبرا المصرية أولي فعالياتها وأنشطتها الفنية والثقافية في العام الجديد 2024، بافتتاح معرض "رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة" للفنانة ماريان فوزي، بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية، وذلك فى الـ3 عصرًا، ويستمر حتى 7 يناير الجارى.

يضم معرض “رؤية فنية لمشغولات ورقية ملونة”، 20 لوحة منفذة بمواد الورق، العجائن الورقية، المعادن والأقمشة وتستعرض من خلاله الفنانة ماريان فوزي، دور الأشغال الفنية كأحد مجالات التشكيل والتى تجمع المكونات التراثية للبيئة المصرية والأساليب المعاصرة في الممارسات الإبداعية.

يشار إلى أن الفنانة ماريان فوزى أستاذ بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس التربية النوعية تخصص أشغال فنية، كما حصلت على درجتى الماجستير والدكتوراة من كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية تخصص أشغال فنية.

كما شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الفنية منها ملتقى صحوة الفن 17 بمتحف المركبات الملكية، ملتقى إبداع التحدي الفني الدولي لرواد الفن التشكيلي والفنون اليدوية بالحديقة الدولية، ومعرض إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية في مصر والقارة الأفريقية بالأوبرا.