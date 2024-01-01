«كتاب وشاشة».. مكتبة الإسكندرية تُعلن عن فتح فصل تجريبي لمحو الأمية

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح فصل تجريبي لمحو الأمية، حيث يتعلم الدارسون فيه القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب، وكيفية استخدام الهاتف المحمول، وذلك فى إطار برنامج «كتاب وشاشة».

تأتى الدراسة بفصول محو المية بشكل مجانى، وتمتد من يناير حتى نوفمبر 2024، على ان يحضر الدارس مرتين أسبوعيًا "يومى الأحد والأربعاء".

ويتم قبول الدرسين بفصول محو الامية ابتداءً من سن 16 سنة فما فوق، حيث لا يوجد حد أقصى للسن، كما لا يشترط فى الدارسين سوى الرفبة الجاد فى التعلم والقدرة على الانتظام والحضور.

وكان الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، قد هنأ جموع الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2024، داعي الله عز وجل أن يمن علي مصر والعالم بالأمن والسلام والاستقرار.