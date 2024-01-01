ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

«كتاب وشاشة».. مكتبة الإسكندرية تُعلن عن فتح فصل تجريبي لمحو الأمية

برنامج كتاب وشاشة
برنامج كتاب وشاشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن فتح فصل تجريبي لمحو الأمية، حيث يتعلم الدارسون فيه القراءة والكتابة، ومبادئ الحساب، وكيفية استخدام الهاتف المحمول، وذلك فى إطار برنامج «كتاب وشاشة».

تأتى الدراسة بفصول محو المية بشكل مجانى، وتمتد من يناير حتى نوفمبر 2024، على ان يحضر الدارس مرتين أسبوعيًا "يومى الأحد والأربعاء".

ويتم قبول الدرسين بفصول محو الامية ابتداءً من سن 16 سنة فما فوق، حيث لا يوجد حد أقصى للسن، كما لا يشترط فى الدارسين سوى الرفبة الجاد فى التعلم والقدرة على الانتظام والحضور.

وكان الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، قد هنأ جموع الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2024، داعي الله عز وجل أن يمن علي مصر والعالم بالأمن والسلام والاستقرار.

برنامج كتاب وشاشة مكتبة الإسكندرية فصول محو الأمية العام الجديد 2024 اخبار الثقافة