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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية: «لسنا حكومة رمل وزلط»

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد
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رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغل للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط ، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب فى المضبطة خاصة أن الرأيين محترمان.

المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية الحكومة