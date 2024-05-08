وزير الشئون النيابية: «لسنا حكومة رمل وزلط»

رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغل للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط ، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب فى المضبطة خاصة أن الرأيين محترمان.