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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع اثنين في حادث تصادم أمام جزيرة بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 لقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل، وأخري ملاكي، بطريق بحيرة قارون السياحي، بمحافظة الفيوم، ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بطريق بحيرة قارون السياحي، ووجود ضحايا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
 

وتبين أنه وقع عند ملف جزيرة البط، وجود جثتين لكلا من أسماء إبرام جمال جرجس 20 سنه ومكرم إميل أكرم والصة 21 سنة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

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