رئيس الحكومة المغربية يؤكد دعم بلاده لقضايا لبنان الأساسية

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، دعم بلاده المستمر لقضايا لبنان الأساسية.. مشيرا إلى الحرص على تطوير وتفعيل العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أخنوش اليوم /الخميس/ مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدان من روابط وعلاقات تعاون وتضامن مستمر.

