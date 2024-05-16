ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس الحكومة المغربية يؤكد دعم بلاده لقضايا لبنان الأساسية

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، دعم بلاده المستمر لقضايا لبنان الأساسية.. مشيرا إلى الحرص على تطوير وتفعيل العلاقات بين البلدين. 
جاء ذلك خلال لقاء أخنوش اليوم /الخميس/ مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، وذلك انسجاما مع ما يجمع البلدان من روابط وعلاقات تعاون وتضامن مستمر.
 

رئيس الحكومة المغربية قضايا لبنان الأساسية عزيز أخنوش