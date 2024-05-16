القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات "ميج-29" أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اسقاط 3 مقاتلات من طراز "ميج-29" أوكرانية، و7 صواريخ "أتاكمز"، و"توتشكا-أو"، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الخميس/: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات من طراز "ميج 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 25 مركبة جوية دون طيار، و7 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، وصواريخ "توتشكا-أو"، و4 صواريخ مضادة للرادارات "هارم" و5 قذائف لراجمات "هيمارس" و"أولخا" و5 قنابل جوية موجهة "هامر".

من جهة أخرى.. أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعا لتخزين القوارب المسيرة ونقاط انتشار المرتزقة الأجانب، ونقاط الانتشار لتشكيل "سونتشكو" الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيانها -: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية مستودعًا لتخزين القوارب المسيرة".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا وأوروزاينوي التابعة لجمهورية دونيتسك".

وبحسب البيان، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وثلاث سيارات، ومدفع "كراب" بولندي، ومدفع "غياتسينت-بي".

وتابع البيان: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيستيريانكا وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 40 عسكريًا وأربع مركبات".

