أعضاء فرنسيون يشيدون بقرار مصر الذي يفضح جرائم الاحتلال بقطاع غزة

أشاد أعضاء فرنسيون من جامعة الأولوية لفلسطين ومواطنون عرب بقرار مصر بدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل بقطاع غزة وفلسطين، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وفي تصريح لـ"القاهرة الإخبارية"، أكدوا أن المواقف المصرية تساند دوما القضية الفلسطينية، خاصة القرار المصري الذي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ويحاول منع الإبادة الجماعية.

وقال أحدهم إن مصر لا تتخلى عن موقفها مع فلسطين وأهل غزة، وتقوم بمساندتهم قدر المستطاع بكل حكمة وحنكة سياسية، مما جعل موقف فرنسا يتغير بسبب مجهودات مصر السياسية بعد ما كانت مساندة عمياء لإسرائيل، بدأت الآن في مساندة شعب غزة.