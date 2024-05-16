ads
الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أعضاء فرنسيون يشيدون بقرار مصر الذي يفضح جرائم الاحتلال بقطاع غزة

غزة تحت القصف
غزة تحت القصف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد أعضاء فرنسيون من جامعة الأولوية لفلسطين ومواطنون عرب بقرار مصر بدعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل بقطاع غزة وفلسطين، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وفي تصريح لـ"القاهرة الإخبارية"، أكدوا أن المواقف المصرية تساند دوما القضية الفلسطينية، خاصة القرار المصري الذي يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ويحاول منع الإبادة الجماعية.

وقال أحدهم إن مصر لا تتخلى عن موقفها مع فلسطين وأهل غزة، وتقوم بمساندتهم قدر المستطاع بكل حكمة وحنكة سياسية، مما جعل موقف فرنسا يتغير بسبب مجهودات مصر السياسية بعد ما كانت مساندة عمياء لإسرائيل، بدأت الآن في مساندة شعب غزة.

القضية الفلسطينية أعضاء فرنسيون جامعة الأولوية جرائم الاحتلال الاسرائيلي