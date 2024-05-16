رئيس هيئة الثروة المعدنية: حققنا إيرادات 3.8 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024 /2025.
واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي الإيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وسأل النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط ولا نتيجة زيادة فرق العملة.
وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا:" معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".