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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس هيئة الثروة المعدنية: حققنا إيرادات 3.8 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموزانة
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ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024 /2025.

واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي الإيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وسأل النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط ولا نتيجة زيادة فرق العملة.

وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا:" معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".

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رئيس هيئة الثروة المعدنية لجنة الخطة والموازنة